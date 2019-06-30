HABER

(Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Şişli’de parkta yürüyen üniversite öğrencisi, önünü kesen bir kişinin saldırısına uğradı.

(Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti

Şişli’de parkta yürüyen üniversite öğrencisi, önünü kesen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, üniversitesi öğrencisini darp edip cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.
İddiaya göre, Şişli Elmadağ Parkı’ndan Taksim’e yürüyen bir üniversite öğrencisinin önünü kesen bir kişi, öğrenciden telefonunu vermesini istedi. Şahıs ret cevabı alınca saldırıya geçti. Şüphelinin yumruklarına maruz kalan öğrenci yere yığıldı. Bunu fırsat bilen saldırgan öğrencinin telefonunu alıp koşarak kaçtı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar öğrenciye ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilerek gasp edilen öğrenciden şüphelinin eşkalini alarak yakalamak için çalışmalara başladı.

(Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti

(Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdiİntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi
(Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a acı veda(Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a acı veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.