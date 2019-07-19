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(Özel) Şişli’de silahlı ve kar maskeli şüpheliler araçla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Şişli’de otomobille seyir halindeki yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli, vatandaşların dikkati ve polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı.Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli ve silahlı şahısların otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

(Özel) Şişli’de silahlı ve kar maskeli şüpheliler araçla yakalandı

Şişli’de otomobille seyir halindeki yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli, vatandaşların dikkati ve polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı.
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli ve silahlı şahısların otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını değiştirdikleri ihbarını da alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin sıkı takibi sonucunda şüpheliler Polat Sokak’ta durduruldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 adet tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şüphelilerin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını belirten bir mahalle sakini, "Polis arabası karşıdan geldi. Şahıslar aracın içinde bekleme yapıyorlardı. Bir anda bir sürü polis geldi, inin aşağı deyip arabadan indirdiler. Ardından etkisiz hale getirip gözaltına aldılar’’ dedi.

(Özel) Şişli’de silahlı ve kar maskeli şüpheliler araçla yakalandı

(Özel) Şişli’de silahlı ve kar maskeli şüpheliler araçla yakalandı

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