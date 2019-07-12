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(Özel) Şişli’de sokak arasında iki araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Şişli’de sokak arasında seyreden hafif ticari araç ile yokuş aşağıya inen otomobil çarpıştı.

Şişli’de sokak arasında seyreden hafif ticari araç ile yokuş aşağıya inen otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, hafif ticari araçtaki kadınlar ve çocukları kazanın şokunu bir süre atlatamadı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Yeni Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, semtteki sokaklardan birinden çıkan hafif ticari araç ile yokuş aşağıya inen otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonucu park halindeki kapalı kasa bir minibüs de zarar gördü. Hafif ticari araçtaki kadınlar ve çocukları da kazanın şokunu bir süre atlatamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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