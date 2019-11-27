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(Özel) Şişli’de ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:04 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, kaldırımdaki ağaca çarptı.

İstanbul Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, kaldırımdaki ağaca çarptı. Taksi sürücüsü ve yolcunun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün saat 13.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Darülaceze Caddesi’nden müşteri alan 34 THD 99 ticari taksi sürücüsü Necip Mercan, Okmeydanı istikametine seyir etmeye başladı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen Mercan, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan bir ağaca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle başını aracın camına çarpan Alper M., isimli müşteri ile bacağını torpidoya çarpan sürücü Necip Mercan yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ticari taksinin kapılarını açarak yaralıların çıkmasına yardımcı oldu. Başından yaralanan Alper M., kendi imkanları ile çevredeki bir hastaneye giderek tedavi olurken, bacağından hafif yaralanan sürücü Mercan ise aracının başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerinde, cadde üzerinde seyir eden ticari taksi yol kenarındaki ağaca çarparak duruyor. Kazayı gören vatandaşlar ise taksinin kapılarını açarak yaralıların dışarıya çıkmasına yardımcı oluyor.
“Yolcum başından yaralandı”
Sürücü Necip Mercan, “Yanımda yolcu vardı. Hastaneye götürüyordum Bir vatandaş yolun karşısına geçiyordu. Bir anda direksiyonu çeviremedim, ağaca vurdum. Yolcu kafasını cama vurarak yaralandı. Benim bacağımda hafif bir ezilme var” dedi.

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