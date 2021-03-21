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  4. (Özel) Şişli’de vatandaşın kabusu olan yankesici çetesi çökertildi

(Özel) Şişli’de vatandaşın kabusu olan yankesici çetesi çökertildi

21.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay içerisinde metro, metrobüs, otobüs ve mağazalarda vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 15 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay içerisinde metro, metrobüs, otobüs ve mağazalarda vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 15 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin çaldığı telefonlardan 6’sı sahiplerine teslim edildi. Telefonu çalınanlardan birinin ise görme engelli bir kadın olduğu öğrenildi.
Şişli’nin farklı semtlerinde yaklaşık 3 ay içerisinde 10 vatandaşın cep telefonu çantalarından ve montlarından yankesicilik yöntemiyle kaşla göz arasında çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay boyunca toplu taşıma araçlarının ve mağazaların güvenlik kameraları ile kent güvenlik kameralarını incelemeye alan Şişli polisi, izleme yaptı. Olayların yaşandığı andan itibaren saatlerce izleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin eşkallerini ve kimliklerini tespit etti. Olayları gerçekleştiren 15 farklı şahıs olduğunun belirlenmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için harekete geçti. Yapılan bir dizi baskın sonucunda 15 şüpheli farklı günlerde kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 6 cep telefonu mağdurlara teslim edildi. Öte yandan yankesicilik anları ise kameralara yansıdı.

Vatandaştan Şişli polisine teşekkür
Gözaltına alınan 15 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Telefonlarını teslim alan vatandaşlar ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Cep telefonu çalınanlardan birinin görme engelli müzik öğretmeni Merve Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
Şişli polisinin hırsızlık ve yankesicilik suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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