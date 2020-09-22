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(Özel) Şişli’de yangın paniği, vatandaşlar sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 17:58 | Son Güncelleme

Şişli’de bir restoranda çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü.

Şişli’de bir restoranda çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü. Yangının restoranda bulunan fritözden çıktığı öğrenildi.
Olay, saat 16.45 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Hanımefendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir restoranın mutfağından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar kendilerini panikle sokağa attı.
Restorandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede restoranın bulunduğu sokağa gelen ekipler, vakit kaybetmeden yangına müdahale etmek için içeri girdi. Restorana giren itfaiye erleri, dumana mutfakta bulunan fritöz makinesindeki yağların yanmasının sebep olduğunu tespit etti. Bunun üzerine vatandaşlar derin bir nefes aldı.

“Kahve içiyorduk, ne olduğunu anlamadık”
Olayın yaşandığı esnada arkadaşlarıyla restoranda kahve içtiğini söyleyen Can Serez, “16.30-17.00 sıralarında, arkadaşlarımla kafenin içerisinde kahve içiyorduk. Bir koku geldi, akabinde de dumanlar çıkmaya başladı ve biz de bunun üzerine kafeyi boşalttık. Çok bir şey anlamadık. Fritözden çıktığını öğrendik ama biz daha büyük bir şey var zannediyorduk. Burada herkes sokağa döküldü, kalabalık var ama basit bir yangın olduğu anlaşıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi geldi ama o kadar büyük bir yangın olmadığını düşünüyoruz. İtfaiye ekipleri şu anda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
İtfaiye ekipleri gerekli müdahalelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

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