(Özel) Şişli’deki özel harekat destekli denetimde 9 şüpheli gözaltına alındı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak yaptığı denetimde, ruhsatsız ve kurusıkı tabancalarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şüphelinin de yakalandığı denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de idari para cezası uygulandı. Eevam eden uygulamada ise durdurulan motosikletli 2 şahsın üzerinde çelik yelek, 2 adet tabanca ve bir adet uzatmalı dolu şarjör ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat polislerini de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşlarında üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldığı denetimde, ruhsatsız tabanca bulunduran 2 şüpheli ve kurusıkı tabanca taşıyan 3 şüpheli de yakalandı.