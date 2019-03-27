HABER

(Özel) Site otoparkından lastik hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında bulunan lastikleri gündüz gözüyle çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında bulunan lastikleri gündüz gözüyle çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlıların rahat tavırları dikkat çekerken, site görevlisinin durumu fark etmesi üzerine yaşanan kovalamaca da gözler önüne seriliyor.
Ümraniye’deki bir sitenin otoparkında ambalaja sarılı halde bulunan otomobil lastikleri hırsızlar tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla otoparka gelen hırsızlar güpegündüz lastikleri alarak kaçmaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden güvenlik görevlisi hırsızları kovaladı. Daha önce de hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenilen sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahıs önce caddeye bakan yöndeki dükkanın merdivenlerinden atlayarak sitenin bahçesine, oradan da otoparka giriyor. Bu sırada içerideki arkadaşıyla irtibat kurduğu tahmin edilen diğer şahıs merdivenlere gelerek, arkadaşının site bahçesine çıkarıp kendisine uzattığı lastikleri merdivenlere çıkarıyor. Rahat tavırlarla hareket ettikleri görülen zanlılar, lastikleri aynı cadde üzerinde ve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir çöp konteynırının yanına kadar taşıyor. Bu sırada zanlıların iki kağıt toplayıcısıyla konuştuğu görülüyor. Kağıt toplayıcılarından biri olay yerinden ayrılırken, lastikler diğer kağıt toplayıcısının el arabasına konularak götürülüyor. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar siteye gelip garaja giren zanlılar, bu kez site görevlisinin durumu fark edip koşarak bağırması üzerine garajdan önce sitenin bahçesine, oradan da caddeye çıkıp son sürat kaçıyor.
Çalınan lastiklerin değerinin yaklaşık 18 bin lira olduğu ifade edilirken, zanlıların site bahçesinden çıkardıkları lastikleri önüne koydukları dükkanın sahibine, “Hakkını helal et, dükkanın önünü işgal ettik. Dayım lastikleri burada bırakıp gitmiş” dedikleri iddia edildi.
Site görevlisi Ömer Akkaya ise İHA mikrofonuna şunları söyledi; “Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında sitenin dış duvarı üzerinden aşağı iniyorlar. Aşağıdan doğru garaj kapımıza geliyorlar. Yaklaşık 12 - 13 tane lastiğimizi götürüyorlar. Ayrıyeten jantlarımızı da götürüyorlar. Götürdükten sonra tekrar geliyorlar. Bu esnada ben kameradan gördüğümde, garaja indiğimde hırsız kaçarak gidiyor. Lastiklerin yaklaşık 18 bin liralık maliyeti var. Polise bildirdik. Polis geldi, görüntüleri aldı. Lastik sahiplerinin müracaatta bulunmasını istediler. Şu an için bekliyoruz.”

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Ağabeyini öldüren sanık için savcı yine ömür boyu hapis istediAğabeyini öldüren sanık için savcı yine ömür boyu hapis istedi
Kar maskeli cinayetin zanlılarına müebbet hapis cezasıKar maskeli cinayetin zanlılarına müebbet hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Trump gözünü uzaya dikti! Komutanını bile seçti!

Trump gözünü uzaya dikti! Komutanını bile seçti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.