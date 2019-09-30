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(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Saklı Cennet olarak bilinen Takoran Vadisi’nin birçok bölgesinde kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor.Son zamanlarda yapılan tanıtımlar ve festivallerle adından sıkça söz edilen Güneydoğu’nun saklı cenneti olarak bilinen Takoran Vadisi kartpostallık manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Saklı Cennet olarak bilinen Takoran Vadisi’nin birçok bölgesinde kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor.
Son zamanlarda yapılan tanıtımlar ve festivallerle adından sıkça söz edilen Güneydoğu’nun saklı cenneti olarak bilinen Takoran Vadisi kartpostallık manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Siverek-Adıyaman arasından geçen Fırat barajının onlarca kilometrelik kıyısında birbirinden farklı ve güzel manzaralar bulunuyor. Keşfedilmemiş birçok bölgesi bulunan vadi, doğa ve fotoğraf tutkunları için gezilmesi ve görülmesi gereken güzel manzaralar sunuyor. Fırat barajı kıyısında, ada şeklinde çevresindeki bitki örtüsü ile olta balıkçılığı için eşsiz bir ortam sağlayan Deveboynu bölgesi de keşfedilmemiş harikalardan biri. Siverek merkez başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerden ziyaretçi ve balık tutkunlarının uğrak yeri olan Deveboynu bölgesinin ilerleyen yıllarda turist ve ziyaretçilerin akınına uğrayacağı tahmin ediliyor.
Kendi imkan ve deneyimleriyle Takoran Vadisi’nin tanıtımı için çalışmalar yürüten Siverek Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek’te keşfedilmemiş birçok turistlik yer bulunmakta. Bölgede doğa ve fotoğrafseverler için en güzel yerler diyebiliriz ama maalesef yetersiz tanıtım nedeniyle bu bölgelerimize istediğimiz oranda ziyaretçi gelemiyor. Yapacağımız tanıtımlar sayesinde bu bölgelerin doğa tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinin başında olacağına inanıyorum. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor

(Özel) Siverek’te kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor
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