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(Özel) Siverek’te yeni geçim kaynağı ipek böceği yetiştiriciliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yeni bir geçim kaynağı olacak ipek böceği yetiştiriciliğinin ilk tesisi kuruldu.İlçede işsizliği azaltmak için Siverek’in verimli arazilerinde ne gibi ürünlerin yetişebileceği konusunda alternatif iş sahalarının kurulması amacıyla araştırmalarda bulunan Araştırmacı Ziraat Mühendisi ve tarım öğretmeni Mustafa Pekşahin’in girişimleri sonucu, birçok ailenin yeni geçim kaynağı olabilecek ipek böceği yetiştiriciliği Siverek’te başladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yeni bir geçim kaynağı olacak ipek böceği yetiştiriciliğinin ilk tesisi kuruldu.
İlçede işsizliği azaltmak için Siverek’in verimli arazilerinde ne gibi ürünlerin yetişebileceği konusunda alternatif iş sahalarının kurulması amacıyla araştırmalarda bulunan Araştırmacı Ziraat Mühendisi ve tarım öğretmeni Mustafa Pekşahin’in girişimleri sonucu, birçok ailenin yeni geçim kaynağı olabilecek ipek böceği yetiştiriciliği Siverek’te başladı. İlçe merkezinde bir, kırsal mahallelerde iki üreticiyle başlanan ipek böcekçiliği, beklenen verimi verdiği taktirde gelecek sene daha fazla üreticiyle devam edecek.
Araştırmacı Ziraat Mühendisi ve tarım öğretmeni Mustafa Pekşahin, ‘Şehir merkezinde bizim teşviklerimizle Bünyamin Bulut kardeşimiz, ipek böceği tesisini kurduk, böceklerimiz geldi. Halkımıza İpek Böcekçiliğini anlatmak için böyle bir girişimde bulunduk. Amacımız bölgemizde ki işsizliği bir nebze de olsa azaltmaktır. Daha önce de ipek böcekçiliği hakkında bazı araştırmalar yaptım. Eğer yanı başımızda bulunan Diyarbakır’da böyle bir üretim yapılıyorsa Siverek’te de yapılabileceği kanısına vardık. Bu girişimcilikte elverişli olan ve yapabileceğine inandığım bazı arkadaşlarla irtibata geçtim. Bunlardan birisi de Bünyamin kardeşimiz oldu, sağolsun bu konuda gayretini ortaya koydu ve Bursa’da bulunan Koza Birlik’ten ipek böceklerimizi temin ettik. Yaklaşık bir haftadır üretime başlamış bulunmaktayız ve çok güzel gidiyor. Burası haricinde üç tane daha tesisimiz var, onlar da kırsal kesimlerde yapmakta. Siverek konum itibariyle bu girişimciliğe uygun olan bir yerdir. Biz de daha farklı üretim alanlarını insanımıza, halkımıza kazandırmak için sürekli böyle araştırmalar yapıyor ve teşvik ediyoruz. İnşallah farklı alanlarda vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. İpek Böcekçiliği için kurulan bu tesislerimizde inşallah sonbaharda da kültür mantarcılığı yapılacak” dedi
Evinin bodrum katını ipek böceği tesisi yapan Bünyamin Bulut,’ "İpek böceği yetiştiriciliğini yapmak hiç aklımda yoktu, araştırmacı ziraat mühendisimiz olan, bu konuda hiçbir karşılık beklemeden bizlere yardımcı olan Mustafa Pekşahin ağabeyimin telkinleri ve anlatımları sonucunda ikna olup bu işi yapmaya karar verdim” diye konuştu.

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