(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında binadaki ayakkabıları çalan hırsız kamerada

Şişli Mecidiyeköy’de cerrahi maskeli bir şahıs, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen girdiği bir binada maskesini çıkarttıktan sonra çok sayıda ayakkabıyı dakikalar içerisinde çaldı. O anlar kameralara yansırken, zanlının kaçarken kendisine gören çocukları, “Sizi öldürürüm” diye tehdit ettiği iddia edildi.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında akşam üstü, sokak üzerindeki bir binaya giren cerrahi maskeli şahıs, binayı izlemeye başladı. Binada kimsenin olmadığından emin olan şahıs ardından maskesini çıkarttı. Katları tek tek gezen şahıs, dairelerin önündeki ayakkabıları poşete koyarak aldı.

“Hapishaneden yeni çıktım sizi öldürürüm”

Şahıs binadan çıkarak uzaklaşmaya çalıştığı esnada merdivenlerde oturan çocuklar kendisine, “Sen hırsızsın” dediği, şahsın ise çocuklara, “Hapishaneden yeni çıktım, kafam kıyak sizi gelip öldürürüm” dediği iddia edildi. Şahıs ardından taksiye binerek kayıplara karıştı. Ayakkabıların alındığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.