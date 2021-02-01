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  4. (ÖZEL)- Sokağa çıkma kısıtlamasında caminin musluklarını çaldı

(ÖZEL)- Sokağa çıkma kısıtlamasında caminin musluklarını çaldı

01.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasında bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahıs muslukları saniyeler içerisinde elleriyle yerinden sökerek çaldı.

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasında bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahıs muslukları saniyeler içerisinde elleriyle yerinden sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Pendik’te bulunan bir camide meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında camiye gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs caminin abdesthane bölümünde bulunan muslukları yerlerinden saniyeler içerisinde sökerek çaldı. Çaldığı muslukları ceketinin iç kısmına saklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan muslukların yerinde olmadığını fark eden cami imamı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, muslukları çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olay sonrası konuşan cami cemaatinden Hakan Kaya, “Böyle bir olay olduğu için üzüntü duyuyorum. Sonuç olarak camiler bizim evimiz. İnsanlar burada namazını kılıyor, sohbetini ediyor. Kimsesiz insanlar içinde buralar kalacak yer oluyor. Bu hırsızlığı yapan vatandaş bu duruma düştüyse bir şey diyemiyorum artık” diye konuştu.

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