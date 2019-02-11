(Özel) Sokak kedisi beslediler, site yönetimiyle davalık oldular

İzmir’de bir sitede, “yönetim planı ve komşuluk hukuku” gerekçe gösterilerek site içerisinde sokak hayvanlarını besleyen sakinlere yönetim tarafından para cezaları kesildi. 2 bin liraya varan cezayı ödemeyen bir site sakinine ayrıca icra takibi başlatılırken, sokak hayvanlarını besleme haklarının bulunduğunu ve cezaların usulsüz olduğunu belirten site sakinleri de yönetim hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını söyledi.

İzmir Karşıyaka’da, yaşadıkları site içerisinde yaklaşık 10 sokak kedisini besleyen site sakinleri ile yönetim arasında çıkan anlaşmazlık, mahkemeye kadar uzandı. Site içerisine gelen sokak kedilerini kuru mama ve su kapları ile besleyen, bazı zamanlar kedilerin uyuması için balkonlarına kedi evleri kuran site sakinleri, yönetim tarafından yaptıklarının “yönetim planı ve komşuluk hukukuna” uymadığı gerekçesiyle uyarıldı, ardından kedileri besleyenlere para cezaları uygulandı. Fulya Hayriye Ağım isimli site sakinine ise 2 bin liraya varan para cezasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Ağım itirazda bulununca, site yönetimi bu kez de itirazın kaldırılması için dava açtı. Ağım ve diğer site sakinleri, yapılanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle yönetime suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

“Biz de huzur kaçırmaktan tazminat davası açacağız”

Sokak hayvanlarını besledikleri için site yönetimi tarafından kendisine yaklaşık 2 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Fulya Hayriye Ağım, “Daha önceden site yönetiminin belirlediği kedi besleme noktaları vardı, onu bir gecede ortadan kaldırdılar. Şu an hiçbir yerde kedi besleme noktamız yok. Beslediğimiz zaman da ceza yazılıyor. Biz kedileri kuru mamalarla, olması gerektiği şekilde besliyoruz. Hayvanları kısırlaştırıyoruz, sahiplendiriyoruz. Mevcut hayvanların aç bırakılmasına, atılmasına gönlümüz el vermiyor. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, siteye yaptıklarının usulsüz olduğu ile ilgili bildiri yolladı ama bize ceza kesmeye devam ettiler. Ceza kesmeye yetkileri yok. Sokak hayvanlarını istediğin yerde besleyebilirsin. Biz korkarak, kaçınarak hayvan beslemeye çalışıyoruz. Huzurum kaçtı. Evime geliyorum, kapı çalınıyor ve güvenlik ceza kağıdı imzalatmaya çalışıyor. Bu taciz. Cezayı ödemedim, beni icraya verdiler. Buna itirazda bulunduk. Biz de huzur kaçırmaktan tazminat davası açacağız” dedi.

“Kuru mama verdiğim için 200 lira ceza kestiler”

Kedilerin site içerisine dışarıdan geldiğini, kendilerinin de ellerinden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye çalıştıklarını ifade eden Didem Şarman da, “Kedileri beslemeye çalışıyoruz ama izin vermiyorlar. Besleme noktalarını kaldırdılar. Arka arkaya besleyenlere ceza veriyorlar. Yasal haklarımızı aramaya karar verdik. Çevre sitelerin de yönetim planları aynı olmasına rağmen bize yönetim planını bahane ediyorlar. ‘Çok sayıda kedi var’ deniliyor ama 13 bin metrekare arazi içerisinde sadece 10 tane sokak kedisi var. Onların da beslenme, barınma hakkı var. Kanuna göre de yaptığımızda yanlış yok. Sadece sokak hayvanlarına kuru mama verdiğim için 200 lira ceza kestiler. Biz suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyoruz. Usulsüz olarak ceza kesiyorlar. Komşuma icra davası açtılar. Biz burada eylem yapıyoruz. Bu eylemden sonra onlar da bazı yasal girişimlerde bulunmak isteyeceklerdir. Karşılıklı yasal sürecimiz başlamış oldu” diye konuştu. Beslenme noktası kaldırıldığı için ihtarname

Didem Şarman, “Yönetimin de ortak alandaki sokak hayvanlarını besleme noktasını kaldırdığını öğrendim. Sahipsiz sokak hayvanları hayatımızın bir parçasıdır ve sitenin ortak alanı dahil onların yaşam alanıdır. Her hayvan, tıpkı insan gibi haklara sahiptir. Sokak hayvanları her yerde bulunabilir ve onların doyurulma hakkı engellenemez. Mevcut kanunlar doğrultusunda konuyla ilgili tüm yasal yollara başvuracağımı bildirerek öncelikle hayvanların doyurulma noktasının aynen yerine geri konulmasını tarafınıza ihtaren bildiririm. Eğer bu hukuksuzluğa devam ederseniz yargılama yoluna gideceğimi ve bu hususta oluşacak tüm yargılama ve vekalet ücretinizin tarafınıza ait olmakla birlikte tüm yasal yollara başvuracağımı tarafınıza ihtaren bildiririm” yazısı ile notere ihtarnamede de bulundu.

“Kameraya görünmemek için evde besleyip dışarı bırakıyorum”

Site sakinlerinden Onur Bayram da, sokak kedilerini besledikleri için baskıya maruz kaldıklarını dile getirerek, “Soğuk bir kış gününde kedilere barınak yaptık, birkaç gün sonra yönetim planlara uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırdı. Hayvanların site içerisinde beslenmemesi için müdahale ediyorlar. Baskı hissediyoruz. Kediyi dışarıda beslerken kameraya görünmemek için hayvanı alıyorum, evime götürüp besliyor ve geri götürüyorum. Bu baskıya maruz kalmaktan rahatsızız. Besleme noktasının tekrar konulmasını istiyoruz” derken, Nurhan Bayram ise kedileri özgür bir şekilde beslemek istediklerini, kızının bu yaşananlardan sonra site içerisinde kedi sevmeye bile korktuğunu belirtti. “Bu hukuka aykırı bir durum”

Site sakinlerinin avukatı Sevde Yılmaz, para cezasının adli ve idari olarak ikiye ayrıldığını, bu cezaları da devlet kurumlarının uygulayabileceğini ifade etti. Site yönetimi, plan içerisinde belli yasakları belirtse de bunun yok hükmünde olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Aslında bir nevi yetki gasbı yapıyorlar. Bu hukuka aykırı bir durum. Örneğin bir yönetim planında ‘evde evcil hayvan beslenmesi yasaktır’ yazılabilir ama sokak hayvanlarının beslenmesini, site içerisinde olsa dahi yasaklayamazlar” dedi.

“Şikayetler var”

Öte yandan site yönetimi tarafından site sakinlerine gönderilen yazıda, “Köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvanlar ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, site dahilinde veya bağımsız bölüm balkonlarında bu hayvanları bulundurmamak, bağlamamak kayıt şartı ile mümkündür. Bu konuda ana şart bu gibi hayvanların sitede bulunan komşuları kesinlikle rahatsız etmemeye azami özen göstermektir. Yönetim kurulunca belirlenen dolaşım alanları dışında ev hayvanları gezdirilemez, keza ev hayvanlarının dışkılarının da kendileri için ayrılan bölümler dışında yaptırılmasına müsaade edilemez. Yönetim planı, evcil hayvanlara bakım usul ve esaslarını belirtmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa bir aykırılık bulunmamaktadır. Yönetimce evcil hayvanlar için dolaşım alanları belirlenebilir, bu kurala riayet etmeyenlere yönetim planında mevcut önlem ve yaptırımlarda yer alan tedbir, ceza hükümleri uygulanabilir. Yönetime bir kısım kat malikleri/sakinlerince kedi ve köpeklerin ortak alana dışkıladıkları, yavruladıkları, sahipsiz gezdikleri, küçük bebekler ve çocuklar için tehlike oluşturdukları şikayetleri yapılmıştır” denildi.