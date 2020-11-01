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(Özel) Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 09:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk, iş yerlerinin önünde sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk, iş yerlerinin önünde sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu. Köpeğin gözünün kenarından ısırdığı Elmira, anne ve babası tarafından hastaneye götürülerek aşı yaptırılırken korku dolu anlar yaşadı.
Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi no: 14/2 adresi önünde meydana geldi. Anne ve babasına ait iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 3.5 yaşındaki Elmira Esma Coşkun, yanına gelen sokak köpeğini sevmek istedi. Minik Elmira, sokak köpeğinin bir anda dişlerini gözünün yan tarafına geçirmesiyle çığlık atmaya başladı. Anne babası ve olayın meydana geldiği yerde bulunan esnafların gelmesiyle minik Elmira sokak köpeğinden uzaklaştırıldı. Yusuf ve Nesrin Hınıslı Coşkun, kızlarını kucaklayarak otomobilleriyle Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Köpek tarafından ısırılan minik kıza burada pansuman ve köpeğin hasta olma ihtimaline karşı kuduz aşısı yapıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından olay yerine gelen Elmira’nın korkusu gözlerinden okunurken, olayı anlatmayı da ihmal etmedi. Köpeği sevmek isterken kendisini ısırdığını ve çok korktuğunu belirten Elmira, iğne sırasında da canının acıdığını söyledi.
Elmira Esma Coşkun’u ısıran sokak köpeği ise, Manavgat Belediyesi Köpek Barınağı’ndan gelen görevlilere teslim edildi. Kulağında küpe bulunmayan köpeği barınağa götürmek için araca koyan görevli, görünürde köpeğin herhangi bir hastalığının olmadığını, yine de veteriner hekimlerin kontrolünün ardından net bir cevap verilebileceğini söyledi.

"Endişeliyiz"
Kızını kucağından indirmeyen Nesrin Hınıslı Coşkun, kızının her zamanki gibi iş yerinin önünde oynadığı sırada olayın yaşandığını belirterek, “Bir anda bağırınca koşup yanına geldik. Köpeği görünce çok korktum. Kızımı alıp hastaneye götürdük ve her ihtimale karşı aşı yaptırdık. Köpeğin durumunu öğrenmeden rahat etmemiz mümkün değil. İnşallah kuduz ve benzeri bir şey çıkmaz” dedi.

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