HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Sokak köpeklerinin ’kedi savaşı’ vatandaşı isyan ettirdi

(Özel) Sokak köpeklerinin ’kedi savaşı’ vatandaşı isyan ettirdi

11.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi, cadde üzerindeki bir manavın önündeki yüksek alana çıkarak kurtuldu.

Üsküdar’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi, cadde üzerindeki bir manavın önündeki yüksek alana çıkarak kurtuldu. Kediye, ulaşamayan köpekler manavın brandasını parçaladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da bulunan bir manav dükkanın önünde gece saatlerinde meydana geldi. Sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan bir kedi cadde üzerinde bulunan manav dükkanına ait yüksek bir alana tırmanarak kurtulmaya çalıştı. Uzun süre boyunca kediye ulaşmak için çabalayan çok sayıda köpek, başarısız olunca manav dükkanının brandasını parçaladı. Köpeklerin parçaladığı branda kullanılamaz hale geldi. Köpek saldırısının yaşandığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sahibi akşam sokağa bırakıyor"
Çevre esnafı Kaan Kuyucaklı, "Burada bir köpek çetesi var. Sürekli olarak buradan geçen kedilere ve insanlara saldırıyor. Saldırgan köpek, sahiplendirilmiş olmasına rağmen akşam tekrar sokağa bırakılıyor. Bu konuda büyük bir problem yaşıyoruz. Bekliyoruz, biz de bir şey yapamıyoruz. Görüntülerde de yer aldığı gibi esnafın malına da zarar veriyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecekİstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Dr. Şenol Atakan'dan koronavirüste yeni pik uyarısı

Koronavirüste yeni pik uyarısı! Tarih de verildi

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Battaniyesini kedi ile paylaşan adamın görüntüleri yürekleri ısıttı

Yer: İstanbul! Yürekleri ısıtan görüntü

‘Mutant virüs’te 'aşı kaçağı' riski

Uzmanından kritik uyarı! ‘Mutant virüs’te 'aşı kaçağı' riski

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Zincir gıda marketlerde sigara ve elektronik eşya satışı yasaklanıyor! Bakanlık'tan yeni düzenleme

Zincir marketler sigara ve elektronik eşya satamayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.