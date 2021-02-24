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  4. (Özel) Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı

(Özel) Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı

24.02.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı.

Kadıköy’de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı. Yaşanan olay sonrası şikayetçi olmayan genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa’da meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın, kız arkadaşına hakaret ettikten sonra dövdüğünü gören vatandaşlar duruma müdahale etmek için çiftin yanına gitti. İkilinin arasına giren vatandaşlar kız arkadaşını döven şahsa uyarılarda bulunurken, genç erkek yapılan uyarılara aldırış etmeyip, yaşanan olaya kimsenin karışmamasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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