(Özel) Sokak sanatçısı Hüseyin Süleyman, Hollandalılara Türk müziği zevki yaşatıyor

Sokak sanatçısı Hüseyin Süleyman, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrupalılara saksafonu ile Türk müziği ziyafeti veriyor.

Müzisyen Hüseyin Süleyman, 5 yıldır yaşadığı Hollanda’da sokaktaki insanlara Türk müziği keyfi yaşatıyor. Hollanda’da kuaför olarak çalıştığını ancak müziğin hobisi olduğunu belirten Süleyman, haftanın 2 günü Amsterdam’ın belirli yerlerinden sokak sanatçılığını yaptığını söyledi. Süleyman, genelde Türk müziği çaldığına dikkat çekerek, “Türk müziği çalmamın sebebi; içimden ne geliyorsa onu çalmaya dikkat ediyorum ve içimden Türk müziği çalmak geliyor” dedi.

"Yağmurlu Amsterdam’da üflemeli çalmak zor oluyor"

Eskiden yaşadığı Bulgaristan’da sokak sanatçılarına çok fazla ilgi olmadığını belirten Süleyman, Hollanda’da aksine çok fazla güzel tepkilerle karşılaştığını ifade etti. Mutlulukla, “İnsanlara çaldığım müzik hoş geliyor ve emek verdiğim için buna karşılık bir şeyler veriyorlar” diyen Süleyman, günlük çok fazla para kazanmadığını söylüyor. Süleyman, sokak sanatçılığının tek gelir kaynağı olamayacağını ve geçinmek için gereken parayı kazanmanın zor olduğunu da ekledi. Hava şartlarının Hollanda’da çok kolay olmadığını ve saksafon gibi üflemeli enstrümanların zorlu olduğunu da kaydetti.