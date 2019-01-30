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(Özel) Soma huzur evinde huzur buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı Huzur Evi Biriminde kalan yaşlılar yaşadıkları ortamdan memnun kalırken, yakınlarının gösterdiği vefasızlıktan şikayet etti.Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı Huzur Evi Biriminde kalan 180 yaşlı, yaşadıkları ortamın ve kurulan arkadaşlıkların mutluluğunu yaşıyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı Huzur Evi Biriminde kalan yaşlılar yaşadıkları ortamdan memnun kalırken, yakınlarının gösterdiği vefasızlıktan şikayet etti.
Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı Huzur Evi Biriminde kalan 180 yaşlı, yaşadıkları ortamın ve kurulan arkadaşlıkların mutluluğunu yaşıyor. Vefasızlıktan şikayet eden huzurevi sakinleri, yakınlarının, arkadaşlarının ve daha önce her gün arayıp soran dostlarının kendilerini ziyaret etmelerini istiyor.
Çocuklarının ve torunlarının kendisini aramadıklarından şikayet eden devlet memuru emeklisi 71 yaşındaki Ahmet Nuri Sadıç, "Huzurevinde huzurluyum, mutluyum. Binadan, personelden, arkadaşlardan memnunum daha ne olabilir ki. Evladım Aydın’da, torunum Ayvalık’ta arayan soranım yok. Bazı arkadaşlar telefon ediyorlar ama buraya gelen yok. Yani sadece telefon ediyorlar. Buradan kat ve kat memnunum. Buraya kötü tek bir söz söyleyemem. Herkes kendisine iyi baksın. 2019 yılı herkese sağlık ve mutluluk getirsin. İnsanlar hayatta yaşadığı süre içinde eski günlerini hatırlar. Fakat hatırlayınca da moral olarak çöküntü yaşar. O yüzden bende eski günlerimi hatırlamak istemiyorum. Burada bana ’Amca sakın üzülme, moralini bozma’ diyorlar. Ben de o yüzden geçmişi düşünmüyorum ve üzülmüyorum” dedi.
Yazdığı şiirlerle zamanını geçiren emekli deniz astsubayı emeklisi Nasuh Saim Ekinci ise yazdığı ve okuduğu şiirlerle arkadaşlarının duygularına tercüman oluyor.
Öte yandan zaman zaman eğlenceler ve tiyatrolar düzenlenen huzurevinde kalan vatandaşlar, yaz aylarında ise Dikili’ye giderek burada kamp yapma imkanı da buluyor.
Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık, Sosyal ve Eğitim Vakfı Huzur Evi Birimi Müdürü Mustafa Öztürk de devletin sağladığı en güzel imkanlarla burada kalan tüm vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

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