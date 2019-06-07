(Özel) Son çömlek ustası mesleğini çocuklarla buluşturuyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı (82), Sındırgı Belediyesi, Avrupa Birliği ve Avustralya Büyükelçiliği destekleri ile gerçekleştirilen "Bilge Nesiller İçin Lider Çocuklar" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri ile toprak sanatını buluşturuyor.

Sındırgı’da yaşayan son çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın toprak çocuk buluşması olarak adlandırdığı serüveninde Bilge Seramik & Sanat sosyal girişim projesi ile 100 anaokulu öğrencisine çömlekçilik seramik eğitimi verilerek; çocukların toprağa dokunması, üretimi öğrenmeleri, sanat ve kültürün tanımaları, sağlıklı kaplarda beslenme bilincinin yerleşmesi sağlanıyor. Bu projede 82 yaşındaki son çömlek ustası Yalçın Akkayalı’nın yardımcısı Nefize Kadıoğlu, proje koordinatörlüğüne ise Muhammet Asil Çetin eşlik ediyor.

Uzmanların yaptığı araştırmaya göre toprağa dokunmak çocuktaki demir eksikliğini gideriyor ve negatif enerjiyi alıyor. Çocuklar doğal çömlek toprağına dokunarak bir şeyler üretebilmenin farkına varıyor ve üretim sırasında yapacağı ürünü düşünerek üç boyutlu düşünmeyi sağlıyor. Çömlekçilik sanatı sabır, denge, odaklanma, hayal gücü gerektiren bir sanat. Özellikle çocuklarda çok daha farklı duyguların gelişmesine sebep oluyor. Bu sebeple karakter oluşumunun başlangıcında olan çocuklara bu sanatı öğretmek çok önemli.

Çömlek ustası Yalçın Akkayalı yaptığı açıklama, “Ben kaç yaşında öğrendiğimi bilmiyorum ama üç, dört yaşında beş yaşında çalışıyordum yapıyordum. Dedemden öğrendim bu sanatı. Biz büyük testiler küpler yapıyorduk. Pekmez için yağ için büyük mallar yapıyorduk böyle seramik ile uğraşmıyorduk. Bu yaşımıza kadar bunları yaptık. Naylon çıkınca ben bıraktım yapmadım, zanaati bıraktım. Arkadaşlar da böyle şeyler düzenlediler ben de arkalarından koşturuyoruz. Çocuklarla iyiyiz çocuklar sevimli tatlı. Bu sanat geleceğe taşınabilir ama üzerine pek duran yok. Seramik üzerine süs eşyası olarak yapılabilir. Su için pekmez için yağ için bunlardan yapılmaz onlar büyük eşya olduğundan yapılmaz seramik süs eşyası olduğundan yapılabilir” dedi.