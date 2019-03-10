(Özel) Son teknolojiyle donatılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 118 yıldır şifa dağıtıyor

Kastamonu’da 118 yıl önce yapılan ve şu anda son teknolojiyle donatılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, şifa dağıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinden şifa bulmak için gelinen Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 118 yıldır vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. Son teknolojiyle de donatılan Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Türkiye’nin birçok ilinden büyük rağbet görüyor. Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Davut Döner, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz, dalında Kastamonu’nun ve Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden bir tanesidir. Tarihçesine baktığımız zaman 1900’lü yılların başına kadar gitmektedir. 1900’lü yıllarda yapılan hastanemiz, 1960’lı yılların başında yıkılmış ve yerine planlanan Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapılmıştır. Ardından Göğüs Hastalıkları ve Verem Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. Hastanemiz, 1980’li yılların başından itibaren de Türkiye’nin ve bölgenin dalında öncü hastanelerinden birisi haline gelmiştir” dedi.

“Hem fiziksel tıp hem de rehabilitasyon hizmeti veriyoruz”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin temel olarak fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetleri verdiğine dikkati çeken Uzm. Dr. Döner, “Fiziksel Tıp alanı içerisinde özellikle halkta daha çok gördüğümüz bel, boyun, diz problemleri ile omuz problemleri görülüyor. Bunların üzerinde çeşitli tedavi yöntemleriyle özellikle de robotumuzla fizik tedavi hizmeti vermekteyiz. Yine beraberinde halk arasında kemik erimesi, özellikle ilerleyen yaşlarda kireçlenme diye de bilinen hastalığın tedavisini vermekteyiz” diye konuştu.

Diğer hizmet alanlarında da rehabilitasyon hizmetinin geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Döner, “Bu hastalıklar arasında özellikle halk arasında felç inme hastalığının tedavisi ön planda olmak üzere yine travmatik beyin yaralanması, trafik ve diğer kazalara bağlı olarak yaralanmalar, omurilik hasarlarına bağlı felç durumlarını tedavi etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Yılda 1300 civarında hastanın yatışını yapıyoruz”

Ayda ortalama olarak 200 hastanın yatışını yaptıklarını anlatan Döner, “Bu da yılda 1300 hasta civarında bir hastaya bakıyoruz anlamına gelmektedir. Yine ortalama aylık 1000 civarında ayaktan hastaya hizmet vermekteyiz. Ortalama 8 bin de poliklinik başvurumuz olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda ki hastanemizin ne kadar ön planda olduğunu göstermektedir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri yani 3’üncü basamak hastaneler dışında yer alan 2. basamak hastaneler arasında hizmet yoğunluğu bakımından 3. sırada bulunuyoruz. Bu da bizim ön planda ne kadar lider bir hastane olduğumuzu zaten gösteriyor” ifadelerini kullandı.