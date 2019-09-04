(Özel) Sonbaharda yabani ot polenlerinden korunun

İnsanın yaşam kalitesini bozan alerji, bu günlerde yabani ot polenleri nedeniyle artıyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, ağustos ve eylül aylarında yabani ot polenlerine bağlı olarak alerjik nezle görülebildiğini belirterek, “Bu aylarda polenlerden korunun” uyarısında bulundu.

Alerji ve neden olduğu hastalıklar, çağımızın en sık görülen sorunlarından biri. Bağışıklık sisteminin yabancı maddelere karşı verdiği anormal yanıt olan alerjide, genetik ve çevresel faktörler önemli rol oynuyor. Alerji, sonbahar döneminde de özellikle yabani ot polenlerine bağlı olarak artıyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, bu aylarda artan alerjiyle ilgili bilgiler vererek, uyarılarda bulundu.

Eylül ayında yabani ot polenlerine dikkat

Dr. Fulya Gülergün, İHA’ya yaptığı açıklamada, ağustos ve eylül aylarında yabani ot polenlerine bağlı olarak alerjik nezle görülebildiğini söyledi. Mevsimsel alerjik nezlenin polenlere bağlı olduğunu belirten Dr. Gülergün, polenlerin üç ayrı dönemi bulunduğuna işaret etti. İlkbaharda ağaç polenleri, ilkbahar ve yaz dönemi çimen polenleri, yaz sonu ve sonbahardaki yabani ot polenlerinin havada yoğun olarak bulunduğuna dikkat çeken Gülergün, “Hastaların genellikle başvurduğu nedenler, hapşırık, burun akıntısı, kaşıntı, öksürük, nefes darlığı, hırıltı, ciltte kızarıklıklar, yüzde ve dudaklarda şişlik, gözde kaşıntı ve kızarıklık ile bayılma gibi şikayetler olabilir. Vücudumuzun alerjik olduğu maddelere verdiği yanıt çok hafif olduğu gibi hayatı tehdit eden durumlara da neden olabilir” dedi.