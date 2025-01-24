Özel sosyal medya hesabından bilirkişi ön raporunu yayınladı! Yangının çıkış nedeni ızgara... Sorumlu ve kusurlu olanlar sıralandı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartla Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandığını duyurdu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ 4. KATTAKİ RESTORANDA BULUNAN IZGARA

Raporda yer alan bilgilere göre yangının çıkış nedenine de belli oldu. Buna göre yangının saat 03:20 sularında endüstriyel tip ızgaradan çıktığı belirtildi. Dumanların yükselmeye başladığı ve ızgaranın içerisinde alevli şekilde yanmanın olduğu görüldüğü aktarıldı.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti.

"RAPORA GÖRE, BAKANLIK, İL ÖZEL İDARE, OTEL İŞLETMESİ SORUMLU"

Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti.

Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlu;

Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren kusurlu bulunmuştur.

"BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLECEĞİ DUYUMLARINI ALIYORUM"

Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum.

Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum"