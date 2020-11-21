(Özel) Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte polisten ceza

Beşiktaş’ta bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan kadının Emniyet Genel Müdürlüğünün hesabını etiketlemesi üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, yerlerini tespit ettikleri turist çifte kaldıkları otelde idari para cezası uyguladı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde turist bir çift kaldıkları otelden çıkarak cadde üzerindeki çiğ köfteciye geldi. Burada çift köfte satın almak isteyen çiftin maske takmadığını gören Güliz G, önce maske takmaları için kendilerini uyardı.

Maskesiz turistlerin fotoğrafını çekip paylaştı

Çiftin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Güliz G. bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada ifşalayacağını söyledi. Cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine poz veren turist çifti görüntüledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi hesabını da etiketleyen kadın, denetleme yapılmadığını iddia ederek çifti ihbar etti.