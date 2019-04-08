(özel) Sosyal medyayı sallayan minikler müzik aletlerine kavuştu

Afyonkarahisar’da türkü söyledikleri video ile Türkiye gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak saz ve org hediye etti.

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkânlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haber sonrası çocukları izleyen Milletvekili Taytak, çocuklara saz ve org gönderdi.

Saz ve orguna kavuşan çocuklar Milletvekili Taytak’a teşekkür ederek Çırpınırdı Karadeniz parçasını ve Konyalım türküsünü okuyarak selam yolladı.



