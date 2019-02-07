HABER

Özel sporcu Enes, yeni yaşını protokolle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

TRABZON'da Masa Tenisi Şampiyonası'nda Dünya 3'üncüsü olan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününü, kent protokolünün de katılığı partiyle kutladı.

Selçuk KILINÇ/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da Masa Tenisi Şampiyonası'nda Dünya 3'üncüsü olan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününü, kent protokolünün de katılığı partiyle kutladı. Enes, doğum günü pastasını keserek ikram ettiği katılımcılarla horon ve kolbastı oynadı, unutulmaz anlar yaşadı. Masa tenisinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 7 madalya kazanarak başarılara imza atan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününe Trabzon protokolünü davet etti. Kentte, özel çocukların dönüşümlü olarak çalıştığı Ballim Kafe’de düzenlenen doğum günü partisine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgenerel Halil Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik katıldı. Yılmaz'ı bu mutlu günün de ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kent protokolünün sürprizi karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Yılmaz, Vali Ustaoğlu, Başkan Genç ve ailesi birlikte kestiği doğum günü pastasından katılımcılara ikramda bulundu. Tebrikleri kabul eden özel sporcuya, kent protokolünün yanı sıra arkadaşları da çeşitli hediyeler verdi. Pasta kesiminin ardından çalınan müzik eşliğinde horon tepip, kolbastı oynayan Yılmaz ve arkadaşları, gönüllerince eğlendi, unutulmaz anlar yaşadı. 'DAVETE İCABET ETTİK' Yeni yaş gününde Yılmaz'ı yalnız bırakmayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bizi bu anlamlı gününe davet ettiğinde bizde memnuniyetle bu doğum gününde onu yalnız bırakmak istemedik. Davete icabet ettik. Allah uzun ömür sağlık sıhhat versin. Enes, bizim çok kıymetlidir" dedi. 'ZORLUKLARI BİLİYORUZ' Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Çok güzel mutlu bir anı paylaşıyoruz. Enes, medarı iftiharımız. Trabzonspor’umuzu da inşallah buraya getireceğiz. Burada tüm kardeşlerimizle bütün engelleri aşarak yeni dönemde sayın valimizin riyasetinde bizler de belediye olarak güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Zorlukları biliyoruz, kardeşlerimizin önündeki engelleri aşmak adına sorunları biliyoruz. Bunları birlikte aşacağız" diye konuştu. Doğum gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür eden Enes Yıldırım ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı’nın dikkat çeken seçim otobüsüMarmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı’nın dikkat çeken seçim otobüsü
İnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmişİnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.