Özel sporcular, Portekiz'den 16 madalyayla döndü

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- PORTEKİZ'in Madeira Adası'nda düzenlenen Dünya Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'ye 3 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazandıran özel sporcular, gurur kaynağı oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi, bu başarının ardından Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu'nda yönetime giren Türkiye'nin, 2020 yılında yapılacak dünya olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmaya hak kazandığını belirtti. Portekiz'in Madeira Adası'nda 1-8 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'na katılan atletizmden 5, masa tenisinden ise 4 Türk sporcu madalya alarak ülkeye döndü. Portekiz'e giden ekibe İzmir'den eşlik eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi, özel sporcuların bu şampiyonada 3 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalyaya kazandığını söyledi. Türkiye için büyük bir başarı elde edildiğine dikkat çeken Akçi, Portekiz'de yapılan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu seçimlerinde Türkiye'nin de yönetime seçildiğini ifade etti. Ayrıca 2020 yılında gerçekleştirilecek dünya olimpiyatlarına da Antalya'nın ev sahipliği yapacağını anlatan Akçi, "2020 yılında yapılacak dünya olimpiyatlarına yaklaşık 4 bin özel sporcu katılacak. Son yıllarda devletin özel eğitime muhtaç bireylere sağladığı imkanlar artınca başarılar da arttı" diye konuştu. 16 MADALYA KAZANDILAR Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde yaklaşık 550 spor kulübü ile birlikte 40 bine yakın lisanslı down sendromlu, mental ve otistik sporcunun bulunduğunu söyleyen Sadettin Akçi, performansları en iyi olan 9 sporcunun milli takıma alınarak kamp sürecinin ardından Türkiye'yi Portekiz'de temsil ettiğini dile getirdi. Özel sporcuların toplam 16 madalya ile ülkelerine döndüğünü belirten Akçi, "Federasyon olarak down sendromlu, otistik ve mental sporculara spor yaptırıyoruz. Masa tenisi, atletizm, yüzme, binicilik ve kayak gibi 14 branşımız var. Milli takımdaki sporcular ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor. Ülkemiz özel sporcular alanında başarılarıyla dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi" dedi. HEM AİLELERE HEM ÇOCUKLARA MOTİVASYON Sporun normal bireylerde mutluluk hormonlarını arttırarak büyük katkılar sağladığını belirten Akçi, özel çocuklarda ise terapi etkisi yarattığını dile getirdi. Engelli bir bireye sahip ailelerin de çocuklarla ilgili yaşamsal beklentilerinin oldukça kısıtlı olduğuna dikkat çeken Akçi, şunları söyledi: "Bu çocukların birçoğu evlenemiyor, işe giremiyor. Ailelerin evlatlarıyla ilgili beklentilerini spor alanında karşılayabiliyoruz. Onların evlerine gittiğimizde çocukların madalya ve kupalarından oluşan özel köşeler oluşturduklarını görüyoruz. Sporda elde edilen başarılar, her anlamda gözden çıkarılan çocukların rehabilitasyonlarının yanı sıra ailelerin de psikolojik sürecini iyileştiriyor. Bu çocuklar işe alınıyor. Milli olimpiyat komitesi özel sporculara maaş veriyor, devlet tarafından ödüllendiriliyorlar. Portekiz'de kazanılan başarılardan sonra Kırklareli'ndeki çocukların belediye tarafından işe alındığını öğrendik." ÖZEL SPORCULARA SPONSORLUK DESTEĞİ Özel sporcuların yaşadıkları illerde onların hem fizyolojisini hem psikolojisini bilen antrenörler tarafından yetiştirildiğini söyleyen Sadettin Akçi, "Down sendromluların kas yapıları ve görünüşleri farklı, çoğu kilolu bireyler. Spora yatkın fiziksel özellikleri yok. Özel eğitimden sonra sporda da pek çok başarı gösterebiliyorlar. Down sendromlu çocukları zihinsel engelli çocuklarla yarıştırmıyor, kendi kategorilerinde rekabet etmelerini sağlıyoruz. Bu sporcular da fırsat verildiği zaman normal sporcular gibi ülkemizi kendi kategorilerinde temsil edebilirler. Hayırseverlerimiz de sosyal sorumluluk bilinci kapsamında sponsorluk bütçelerinde özel eğitime muhtaç bireylere yer ayırsınlar" diye konuştu. FOTOĞRAFLI DHA-Genel - Türkiye-İzmir - Nevra UÇKAÇ VIDEO YOK