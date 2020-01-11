(özel) Sucuk çalan kadının rahatlığı güvenlik kamerasında

Eskişehir’de organik ürünler satılan iş yerinin önünde asılı olarak duran sucukların çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaydan 10 saat sonra ise aynı dükkânda dolabının üstündeki muhafaza sacının çalınması ise pes dedirtti.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesinde bulunan ve organik yöresel ürünlerin satıldığı bir işletmede, hırsızlık olayı meydana geldi. Akşam saatlerinde bir araba ve erkek şahıs ile dükkânın önüne gelen kadın, burada bulunan sucukları çalarak araca bindi. Görgü tanıklarının haberi üzerine aracı takip eden esnaf Fatih Çurman, sucuklarını geri aldı. Aldığı ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan Çurman, 10 saat sonra başka bir hırsızlık olayıyla daha karşı karşıya kaldı. Dükkânın önünde bulunan muhafaza sacını çalan ve at arabasıyla gelen şahısların görüntüleri de, sucuk hırsızları gibi saniye saniye güvenlik kamerası ile görüntülendi.

"Parasını vermeden böyle bir şey yapılması etik bir hareket değil"

Hırsızlığın toplum tarafından etik bir davranış olmadığının öğretilmesi gerektiğini ifade eden Çurman, "Biz İnegöl’de sucuklarımızı yaptırıp buraya getiriyoruz ve dışarıdaki askılığa asıyoruz. Astığımız gün arabayla bir kadın ve bir erkek geldi. Kadın arabadan inerek 500 lira değerinde sucuğu para vermeden alıp götürüyor. Müşterimizin dışarıda bekleyen bir arkadaş bunu görüp bizi bilgilendirdi. Peşlerine düştük ve arkalarından yetiştim. Ürünleri almak istedik. Önce ’biz almadık’ dediler, ama maalesef görgü şahitleri ve kamera görüntüleri ile bu hırsızlık hadisesini gerçekleştirdiler. Sucukları aldık. Altında arabaları da var. Neden böyle bir şey yapıyorlar ben akıl erdiremedim. Fakat şunu anlıyorum. İnsanlara, toplumumuza şunu anlatmamız gerekiyor. Kork korkmazdan ki Allah’tan korkmaz. Bu sucukları 13 parçaya böldüm. Ekonomik durumu olmayan insanlara dağıttım. Toplumumuza bu yapılan şeyin etik olmadığını anlatmamız lazım. Onları dışarı asmıştım, sonradan içeri almak zorunda kaldım. Parasını vermeden böyle bir şey yapılması etik bir hareket değil. Esnaf olan insanlar, arkadaşlarımız bir daha dikkatli olsunlar, duyarlı davransınlar. Yalnız şunu da unutmasınlar. Hırsızlık hadiseleri belki ihtiyaçtan mı oluyor diye insanların aklına gelebilir. Çevresindeki fakir, fukarayı göz etsinler, yardım etsinler. Böylece ben inanıyorum ki hırsızlık hadiseleri son bulur" dedi.