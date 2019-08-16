HABER

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve baraj yapımı dolayısıyla suların altında kalan eski Kuşçu köyünün kalıntıları suların çekilmesiyle ortaya çıktı.Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kuşçu köyü, 2003 yılında yapımına başlanan Yamula Barajı’nın suları altında kaldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve baraj yapımı dolayısıyla suların altında kalan eski Kuşçu köyünün kalıntıları suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kuşçu köyü, 2003 yılında yapımına başlanan Yamula Barajı’nın suları altında kaldı. Yaz aylarının sonuna doğru suların çekilmesiyle beraber su altında kalan köyün kalıntıları, gün yüzüne çıktı.
Kuşçu Mahallesi Muhtarı Ali Osman Uslu, köyün tarihi hakkında bilgiler vererek, “Kuşçu’nun kuruluşunda Sümer’ler rol almışlar. Eskilerde köyümüzde şahin beslenip, 15 kuruştan Kayseri’deki şahinci başı Mehmet ağaya satılırmış. Mehmet ağada onları alarak saraya gönderirmiş. O kuşlarla o zaman haberleşme sağlanırmış. Burada da şahin beslenince köyümüzün adına Kuşçu olarak kalmış” ifadelerini kullandı.
Köylerinin kalıntılarını görmesiyle anılarının da canlandığını kaydeden Uslu, “Ben rüyalarımı burada su altında kalan köyde görüyorum. 1989’dan beri yeni köyümüzde yaşıyoruz. Orada hiçbir rüya görmedim. Bütün rüyalarımı bura ilgili görüyorum. Ya oğlak yayarken ya da damdan düşerken rüyalar görüyorum. O zamanki anılarımız birere efsaneydi. Şimdi torunlarıma bunları anlatıyorum ama inanmıyorlar” diye konuştu.

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı

(Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.