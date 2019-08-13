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(Özel) Sultanbeyli’de kaybolan engelli gencin ailesi bekleyişlerini sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 09:15 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de konuşma ve işitme engelli bir genç cuma günü kaybolurken umutla bekleyişlerini sürdüren gencin ailesi, çocuklarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.Sultanbeyli’de geçtiğimiz cuma günü abisiyle bayram alışverişine çıkan Abdulkadir Elgeni (21), eve geri dönen abisinden ayrılarak gezmek istedi.

Sultanbeyli’de konuşma ve işitme engelli bir genç cuma günü kaybolurken umutla bekleyişlerini sürdüren gencin ailesi, çocuklarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Sultanbeyli’de geçtiğimiz cuma günü abisiyle bayram alışverişine çıkan Abdulkadir Elgeni (21), eve geri dönen abisinden ayrılarak gezmek istedi. Konuma ve işitme engelli gencin eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, genci telefonla aradılarsa da ulaşamadı. Çocuklarından haber alamayan aile bunun üzerine polise giderek durumu bildirdi. Sultanbeyli Kaymakamlığının da gencin bulunabilmesi için yardımlarda bulunduğu öğrenildi. Aile, bayram arifesinde kaybolan gencin bulunması için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
Kaybolan gencin babası Necmettin Elgeni, "Abisiyle beraber merkeze kıyafet almaya gidiyor. Abisi eve gidelim diyor, buraya geliyorlar, çocuk tekrar merkez tarafa gidiyor. Çocuk gittikten sonra 7-8 gibi çocuğu aradım telefonu kapalı. Polise bilgide bulundum. Çocuğu görenlerden bildirmesini rica ederim” dedi.
Gencin kuzeni Remzi Elgeni ise "Dayımın oğlu kendisi. Duyma ve konuşma engelli, hiç kimseye zararı olmayan herkes tarafından da sevilen birisi. Böyle bir çocuğa kim nasıl zarar verebilir onu da aklım almıyor” diye konuştu.
Öte yandan gencin abisiyle alışverişe çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde engelli genç Abdulkadir Elgeni, abisiyle beraber alışveriş yapmak için mağazaları geziyor.

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