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  4. (Özel) Sultanbeyli’de patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

(Özel) Sultanbeyli’de patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de patenli bir çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Sultanbeyli’de patenli bir çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli ilçesinin ana arterlerinden Eşref Bitlis Bulvarı’nda patenli bir çocuk, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yüzlerce metre yolculuk etti. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Görüntüde patenli çocuğun otobüsün arkasına, arkası dönük bir şekilde asıldığı, daha sonra sol şeride geçen toplu taşıma aracının arkasında tehlikeye aldırmaksızın yolculuğuna devam ettiği görüldü.

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