HABER

(Özel) Sultangazi’de çocuk gelin son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de 17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi’de 17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı. Düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin arabasından çocuk gelini ve damadı alarak polis merkezine götürdü.
Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi’deki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, iki yıl önce aralarında dini nikah kıyılan akrabası İ.D. ile zorla evlendirilmek istendi. Evlenmek istemeyen kız, arkadaşını arayarak bu durumdan kendisini kurtarmasını istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşı, durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gelerek beklemeye başladı. Düğünde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bekleyen ekipler, gelin ve damadın arabaya binmesiyle harekete geçti. Gelin arabasındaki çocuk gelin ve damat İ.D. ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

"Evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum"
17 yaşındaki A.Ö.’nün polis merkezinde verdiği ifadede, “İki yıl önce dini nikah kıyıldı, ben yurda yerleştim. Aileme evlenmek istemediğimi söyledim. Beni eve davet ettiler, düğün olmayacağını, beni evlendirmeyeceklerini söylediler. Bende inandım ama birden düğün yaptılar. Kimse bana dokunmadı. Sadece evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum” dediği öğrenildi.
İki yıl önce dini nikahı kıyılan ve dün evlendirilmekten son anda kurtulan A.Ö’nün tekrardan yurda yerleştirdiği öğrenildi.

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Diyarbakır’da GSM şebeke hırsızları suçüstü yakalandıDiyarbakır’da GSM şebeke hırsızları suçüstü yakalandı
Datça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandıDatça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.