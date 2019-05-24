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(Özel) Sultangazi’de evin çatı boşluğuna giren yılan doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir evin çatı boşluğuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

(Özel) Sultangazi’de evin çatı boşluğuna giren yılan doğaya salındı

Sultangazi’de bir evin çatı boşluğuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı. Yılanın 20 yıldır evlerinin bulunduğu yerde olduğunu iddia eden ev sahibi Muzaffer Aydın, “Ara sıra görüyorduk kapı önlerinde. Ama evde fare yok, yılan yiyordu. Herkesin evinde fare olur burada fare yoktu. Artık ilaç koyacağım” dedi.
Sultangazi Habibler Mahallesi 2732. Sokak’ta bulunan bir evin çatı boşluğuna yılan girdi. Ev sahibi Muzaffer Aydın’ın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yılanı çıkarmak için evin çatısının büyük bir bölümü söküldü. İtfaiye ekiplerinin itinalı çalışmasıyla yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan yakalandı. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden ev sahibi Muzaffer Aydın, “Ara sıra görüyorduk kapı önlerinde. Ama evde fare yok. Yılan yiyordu. Herkesin evinde fare olur burada fare yoktu. Artık ilaç koyacağım. Küçücük bir şeydi bu şimdi tehlikeli, çocuklarım var. Yılan bu yani laftan anlayan evcil bir hayvan değil” diye konuştu.
“Bu yılan aşağı yukarı 20 senedir burada”
İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Aydın, “Bu yılan bayağı zamandır burada. Aşağı yukarı 20 senedir. Bu evden çıktıktan sonra geldi. Küçüktü, biz kaçıyor zannediyorduk. Ara sıra görüyorduk kapı önlerinde. Ama evde fare yok. Yılan yiyordu. Herkesin evinde fare olur burada fare yoktu. Artık ilaç koyacağım. Küçücük bir şeydi bu şimdi tehlikeli, çocuklarım var. Yılan bu yani laftan anlayan evcil bir hayvan değil. Riskli bir canlı türü. Dedim arayayım artık. Önce zabıta geldi. ‘Yılan var’ dedim. ‘İtfaiyeyi çağır’ dediler, yılan deyince arabadan inmediler. Ondan sonra itfaiyeyi çağırdım geldi çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan ise doğaya bırakıldı.

(Özel) Sultangazi’de evin çatı boşluğuna giren yılan doğaya salındı

(Özel) Sultangazi’de evin çatı boşluğuna giren yılan doğaya salındı

(Özel) Sultangazi’de evin çatı boşluğuna giren yılan doğaya salındı

(Özel) Sultangazi’de evin çatı boşluğuna giren yılan doğaya salındı

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