HABER

(Özel) Sultangazi’de göçmen kaçakçıları Afgan aileyi eve kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 09:06 | Son Güncelleme

Sultangazi’de Afganistan uyruklu bir aile, göçmen kaçakçılarının hedefi oldu.

Sultangazi’de Afganistan uyruklu bir aile, göçmen kaçakçılarının hedefi oldu. Yunanistan’a götürülme bahanesiyle para verdikleri kişiler tarafından dolandırılan Afgan aile, kilitli tutuldukları evin camını kırıp yardım istedi.
Olay, Sultangazi Habibler Mahallesi A1 Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Yunanistan’a kaçmak isterken göçmen kaçakçılarının hedefi olan Afganistan uyruklu 6 kişilik aile, iddiaya göre dolandırıcılara 750’şer euro verdi. Bir gecekonduya yerleştirilerek eve hapsedilen aile, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Camı kırıp dışarı çıkarak yardım isteyen baba, çevredeki vatandaşlara dolandırıldıklarını ve çocuğunun başına silah dayandığını iddia etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2’si çocuk 6 kişilik aileyi kilitli oldukları evden kurtarıp ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Kilitli kaldıkları evin camını kırarak yadım istediler
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan Afganistan uyruklu ailenin, İran’dan önce Nevşehir’e oradan da İstanbul’a geldikleri, burada tanıştıkları göçmen kaçakçıları tarafından Sultangazi’deki eve yerleştirildikleri ve kaçakçılara kişi başı 750 euro verdikleri öğrenildi. Yunanistan’a götürülme bahanesiyle yerleştirildikleri evde 3-4 gün kilitli kaldıkları belirtilen ailenin, kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladıkları ve kilitli tutuldukları evin camını kırarak yardım istedikleri öğrenildi.

“Çoluk çocuk esir tutmuşlar”
Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Kenan Çakır isimli vatandaş, insan kaçakçılarının aileden 20 bin euro istediklerini öne sürdü. Camdan çıkan babanın kendilerine, “Çocuğumun başına silah dayadılar” dediğini iddia eden Çakır, “Bunları Yunanistan’a geçirmek için kandırıyorlar. Bunlar da inanıp veriyorlar. Bir hafta burada bırakıyorlar onları. Yarım saat önce koşarak geldi. Çoluk çocuk yalın ayak geldiler. ‘Dolandırıldık, çocuğumun kafasına silah dayadılar’ dedi. Afganlar büyük ihtimal. Dolandıranlar da akrabaları onlar da Afgan. Yunanistan’a kaçmak istemişler. Çoluk çocuk bırakmışlar, esir tutmuşlar yani. İran’dan birisi para gönderecekmiş eğer gönderseydi parayı da alacaklardı” dedi.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
AYM kararı binlerce KHK’lının kaderini değiştirebilirAYM kararı binlerce KHK’lının kaderini değiştirebilir
Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladıAnkara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Heyetler arası görüşmede MHP'den dikkat çeken isim!

Heyetler arası görüşmede MHP'den dikkat çeken isim!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Senatör Lindsey Graham'dan flaş karar! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

İstanbul güne sisle uyandı! Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oluyor

İstanbul güne sisle uyandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a yükseldi

Ülkede sular durulmuyor! Ölü sayısı artıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.