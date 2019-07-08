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(Özel) Sultangazi’de silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Sultangazi’de iki grup arasındaki silahlı kavgayı izleyen bir çocuk ve vatandaş kurşunların hedefi oldu.

Sultangazi’de iki grup arasındaki silahlı kavgayı izleyen bir çocuk ve vatandaş kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altında alındı.
Olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 4 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahını çıkarıp ateş eden şüpheli şahıs olayla ilgisi olmayan bir çocuk ile yoldan geçen Ufuk K.’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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