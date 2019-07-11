HABER

(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri dur ihtarına uymayıp silah gösteren şüpheliye ateş etti.

(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu

Büyükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri dur ihtarına uymayıp silah gösteren şüpheliye ateş etti. Polis memuru, şüpheli aracın arkasından ateş ederken lastikten seken mermi yoldan geçen bir kadını yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli motorize polis ekipleri suç önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla rutin uygulama yapıyordu. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracın içindeki şüpheliye dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymaya şüpheli silahını polislere doğrultarak kaçmaya çalıştı. Yapılan uyarının ardından bir polis memuru kaçan araca doğru ateş etti. Polis memurunun silahından çıkan mermilerden birisi lastikten sekerek yoldan geçen bir kadının ayağına denk geldi. Şüpheli araç kaçarak kayıplara karışırken, ekipler sağlık ekiplerini arayarak destek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Yaşanan olay sonrası yaralanan kadını polis memurları bir an olsun bırakmazken büyük üzüntü duydukları gözlendi. Polisin olaya sebebiyet veren şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu

(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu

(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu

(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
(Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi(Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi
Çanakkale’de 91 mülteci yakalandıÇanakkale’de 91 mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.