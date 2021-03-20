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  4. (ÖZEL) Suriye Rejimi SDG’nin kasıtlı olarak kestiği elektrik Türkiye’den sağlanacak

(ÖZEL) Suriye Rejimi SDG’nin kasıtlı olarak kestiği elektrik Türkiye’den sağlanacak

20.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye rejimi ve PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerin elektrik dağıtım istasyonlarını kontrol etmeye ve kasıtlı kesintilerle bölge sakinlerine zulmetmeye devam ediyor.

Suriye rejimi ve PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerin elektrik dağıtım istasyonlarını kontrol etmeye ve kasıtlı kesintilerle bölge sakinlerine zulmetmeye devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn şehirlerinde ise yetkililer, Türk elektriğini ithal etmek için geçtiğimiz günlerde bir Türk şirketi ile anlaşma imzaladı.
Barış Pınarı Harekatı’nın sona ermesinden bu yana Suriye’nin kuzey doğusundaki kasaba ve köyleri besleyen santraller terör örgütü uzantısı SDG veya rejim kontrolündeki şehirlerde bulunduğundan, SDG ve rejim, kasıtlı ve sürekli olarak elektrikleri keserek bölge halkını cezalandırıyor.
Resulayn Yerel Meclis Başkanı Merhi el-Yusuf, rejimin Resulayn’ı besleyen elektrik santralleri üzerinden bölgedeki elektriği kestiğini bildirdi. Elektrik kesintisinin su türbinlerini işlevsiz hale getirdiğini ve şehrin uzun süre susuz kalmasının büyük hasara neden olduğunu vurgulayan Yusuf, rejimin elektrik kesintisi ve elektrikle bağlantılı su kesintisi ile tarımsal mahsullere ve halka kasten zarar verdiğinin altını çizdi.
Elektrik sorununu çözmek için Tel Abyad ve Resulayn yerel konseylerinin, Türkiye’den bir enerji şirketi ile 25 Şubat tarihinde bölgeye elektrik temini için anlaşma imzaladığı öğrenilirken, bu şirketin aynı zamanda Azez, Cerablus, Cinderes ve El Bab’a da elektrik sağladığı bilgisi alındı.
Bölgede iş gücü istihdamına ve iş imkanları oluşturulmasına katkıda bulunacak söz konusu anlaşmanın, sanayi sektörünün yanı sıra fırınlar, okullar, belediye binaları ve yerel meclisler gibi hizmet, sağlık ve eğitim merkezlerini de hedefleyeceği belirtildi. Bölgenin tarıma olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, terör örgütü SDG ve rejimin eylemlerinden kaynaklanan kayıp ve yıkımın bir nebze olsun hafifletilmesi ve telafi edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

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