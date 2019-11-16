(Özel) Suriyeli genç kız, savaşın acılarını resme aktardı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 22 yaşındaki Hayfa Dedo savaşta yaşadığı acıları resimlere yansıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tuvale resmeden genç ressam, resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istiyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi ve Pendik Belediyesi işbirliğiyle Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde açılan Türkçe Dil Kursu’nda eğitim alan 22 yaşındaki Hayfa Dedo, 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı. Hayfa 2015 yılından bu yana ailesiyle Türkiye’de yaşam mücadelesini sürdürüyor. Hayfa henüz 5 yaşındayken karalamalarıyla başladığı ve kendi yeteneğiyle geliştirdiği resim sanatını 6 yıl ara vermek zorunda kaldı. Hayfa’nın yeteneğini Türkçe Dil Kursu öğretmeni Güvercin Gündoğdu fark etti ve kendisine bu konuda telkinlerde bulunarak yeteneğini açığa çıkardı.

Hayali gerçek oldu

Pendik Belediyesinin destekleriyle ilk kişisel sergisini Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi’nde açan Hayfa, eserlerinde Suriye’de yaşanan ve tüm dünyada yankı uyandıran dramı tuvale aktarırken bir yandan da manzara ve doğa temalarını tuvale aktardı. Resimleri ve azmi Pendik Belediyesi yetkililerince de takdirle karşılanan Hayfa’ya ekipman desteği sağlanarak yeni çalışmalara imza atmasının önü açılmış oldu.