HABER

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Çağlayan’da yokuş yukarı çıktıktan sonra otomobilini park etmek isteyen sürücü adayı, vitesleri karıştırıp geri takıp gaza basınca park halindeki minibüse ve kamyonete çarptı.

Çağlayan’da yokuş yukarı çıktıktan sonra otomobilini park etmek isteyen sürücü adayı, vitesleri karıştırıp geri takıp gaza basınca park halindeki minibüse ve kamyonete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, 30 Mayıs Perşembe günü saat 13.12’de Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Sokak üzerinde 34 FA 8804 plakalı otomobili ile seyir halinde olan aday sürücü Ersin Temelli, oldukça dik olan yokuşu çıktıktan sonra aracını park etmedi istedi. Bir süre park etmek uğraş veren acemi sürücü vitesleri karıştırdı. Vitesi geriye taktığı öğrenilen sürücü aniden gaza basınca aracın kontrolünü kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce park halindeki minibüse, ardından da Fahrettin Varışlı idaresindeki 34 RV 0953 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu kamyonetin içerisindeki Abbas Vural belinden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Vural’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pusetteki bebeğiyle yürüyen kadın saniyelerle kurtuldu
Görüntülerde, sürücü adayı otomobiliyle yokuş yukarıya seyrediyor. Saniyeler sonra kontrol çıkan araç geri gelerek sokak arasından çıkan kamyonete çarpıyor. Kaza sonrası sürücü adayı şoka girerken bir süre aracın içinden çıkamıyor. Kazadan saniyeler önce ise bir kadın pusetteki bebeğiyle yoldan geçiyor.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, aday sürücü Temelli’yi ifadesini almak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürdü. İfadesi alınan sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Belinden yaralanan Abbas Vural ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayı gören Nurettin Şen, “Ben iş yerinden çıkarak yemek yemeye gittiğim esnada siyah renkli araç, önce park halindeki minibüse vurdu. Daha sonra da kamyonete çarptı. Kamyonette sağ kapıda oturan gencin sırtında bel ağrısı vardı.
Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

(Özel) Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.