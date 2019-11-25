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Özel Taksi Şirketi Uber Londra Ruhsatını Kaybetti

25.11.2019 19:35 | Son Güncelleme

ABD’li özel taksi şirketi Uber, Londra'daki faaliyetleri için yeni ruhsat alamadı. Londra Ulaştırma Dairesi’nin güvenlik gerekçesiyle aldığı karara karşı Uber temyize gideceğini açıkladı. Şirket, aylar alabilecek süreç boyunca hizmet verebilecek

Özel Taksi Şirketi Uber Londra Ruhsatını Kaybetti

ABD’li özel taksi şirketi Uber, Londra'daki faaliyetleri için yeni ruhsat alamadı. Londra Ulaştırma Dairesi’nin güvenlik gerekçesiyle aldığı karara karşı Uber temyize gideceğini açıkladı. Şirket, aylar alabilecek süreç boyunca hizmet verebilecek.

Ulaştırma Dairesi, izinsiz sürücülerin başka sürücülerin hesabına kendi fotoğraflarını yüklediği, bu nedenle yolcuların lisanslı sürücüler yerine farkında olmadan başka kişilerin aracına bindiğini, bu durumun en az 14 bin yolculukta yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, Uber’in ruhsatsız şoförlerle yolcuların güvenliğini tehlikeye atmak dışında sigortasız seyahatler dahil daha birçok konuda ihlallerde bulunduğu belirtildi.

Londra Ulaştırma Dairesi, benzer olayların gelecekte yaşanmayacağına ikna olmadıkları için Uber’in ruhsatının yenilenmeyeceği kararını aldı.

Ulaştırma Dairesi’nin de başında olan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararı desteklediğini belirtti.

Londra'da 45 bin ruhsatlı sürücüsü bulunan ulaşım şirketinin hisse senetleri açıklamanın ardından ABD'de piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4 civarında düşüş kaydetti.

Karara itiraz eden Uber’dense “Sistemlerimiz sağlam ve yeni bir yüz tanıma teknolojisi kapıda” açıklaması geldi.

Londra’da 2017’de de ruhsat alamayan şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi, “Son iki yılda Londra’daki operasyonlarımızı temelden değiştirdik. Bu kadar yol kat ettik bundan sonra milyonlarca yolcumuz ve sürücülerimiz için de ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Londra’da 1865’ten beri yürürlükte olan düzenlemeye göre geleneksel taksilerin yolcu alabilmesi için şehir merkezinden 20 kilometre çapındaki bölgedeki tüm sokakları ve önemli yerleri bilmelerini gerektiren fazlasıyla zahmetli bir bilgi testini geçmesi gerekiyor. Uber gibi özel taksicilik şirketleri içinse böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Londra Ulaştırma Dairesi’nin, 2017 yılında, Uber'in ruhsatını ciddi güvenlik endişeleri ve sürücülerin geçmiş taramalarıyla ilgili doğru bilgi vermediği için yenilememişti. Kararı temyize götüren Uber, ruhsatını 15 ay süreyle geri kazanmıştı. Ancak mahkeme, şirketin Londra'daki faaliyetlerinin denetlenmesine karar vermişti.

63 ülkede ve 700'ün üzerinde şehirde hizmet veren Uber’in internet sitesine göre ayda 91 milyon aktif kullanıcısı mevcut. Uber 2017'de Danimarka pazarından çekilmiş, Bulgaristan ve Macaristan'da ise şirketin faaliyetleri yasaklanmıştı. Türkiye'de de Uber, Mayıs ayında Uber XL faaliyetlerine son vermişti.

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