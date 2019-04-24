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(Özel) Taksiciden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan taksiye binen Azeri uyruklu bir turist, takside yaklaşık 10 bin TL değerinde telefon ile bin dolar unuttu.

(Özel) Taksiciden örnek davranış

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan taksiye binen Azeri uyruklu bir turist, takside yaklaşık 10 bin TL değerinde telefon ile bin dolar unuttu. Durumu fark eden taksici ise 40 kilometre gittiği yolu geri dönerek telefonu ve parayı sahibine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Ertuğrul Duman ismindeki bir taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azeri uyruklu bir turisti taksisine aldı. Azeri uyruklu turisti Eminönü’nde bir otele bırakan Duman, bekleme noktası olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru geçerken, yolun yaklaşık 40. kilometresinde arka koltukta bir telefonun çaldığını fark etti. Duman arka koltuktaki yaklaşık değeri 10 bin TL olan telefon ile içerisinde bin doların olduğu para kesesini gördü.

40 kilometreyi geri döndü
Taksici Ertuğrul Duman, bin dolar ile telefonu sahibine teslim etmek için 40 kilometre geldiği yolu geri döndü. Geri dönen duman telefonu ve bin doları Azeri uyruklu turist kadına teslim etti.
Olayı anlatan taksici Ertuğrul Duman, "Bugün bir yolcu aldım. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan turist bir kadın, Eminönü’ne otele bıraktım. Otele bıraktıktan sonra arkada bir telefon olduğunu fark ettim. Avrasya Tüneli’nden Anadolu Yakası’na dönüyordum, o sırada fark edip Eminönü’ne geri döndüm. Allah’tan başka bir müşteri almamıştım arabaya. Telefonun yanında bin dolar gibi bir para da vardı. Eminönü’ne dönüp parayı ve telefonu teslim ettim. Kadın teşekkür etti ve bir meblağ da para teklif etti ama kabul etmedim, teşekkür ettim. Sonuçta insanlık vazifemizi yaptık" dedi.

Telefonu bulmasını sosyal medyada yayınladı
Taksici Ertuğrul Duman, taksicilere örnek olması için telefonu bulduktan sonra kendi sosyal medyasında canlı yayın yaparak, telefonu bulma hikayesini takipçileri ile paylaştı.

(Özel) Taksiciden örnek davranış

(Özel) Taksiciden örnek davranış

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