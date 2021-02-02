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(Özel) Taksicinin bir günlük hasılatını çaldılar

02.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Fatih’te seyir halinde olan taksiciyi durduran yabancı uyruklu 3 şahıs, Şirinevler’e gitmek istediklerini söyleyerek ücret pazarlığı yaptı.

Fatih’te seyir halinde olan taksiciyi durduran yabancı uyruklu 3 şahıs, Şirinevler’e gitmek istediklerini söyleyerek ücret pazarlığı yaptı. Şahıslardan biri bu sırada taksinin arka kapısından girerek şoförün telefonunu ve günlük hasılatını çaldı. Karakola giden taksici, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Bilal Görür, Vatan Caddesi’nde 3 yabancı uyruklu kişi tarafından durduruldu. Şirinevler’e gideceğini söyleyen şahıslar, taksiciyle pazarlık etmek istedi. Ancak taksici Görür, pazarlık yapmayacağını taksimetre ne yazarsa o ücreti alacağını söyledi. Bu sırada arka koltuktan araca binen şahıslardan biri ön koltukların arasında durak kapaklı bölümdeki cep telefonunu ve taksicinin günlük hasılatını çaldı. Kısa bir süre ilerleyen taksici, cep telefonunun ve 750 TL lik hasılatının çalındığını anladı. Karakola giden taksici, şikayette bulundu. Polis ekipleri, yabancı uyruklu hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

“Müşteri kılığında gelip beni gasp ettiler”
Müşteri gibi binip pazarlık yaptıkları ve iki kişinin kendisini oyaladığını belirten Bilal Görür, “Cuma günü saat 20.30 sıralarında seyir halindeyken üç arkadaş, gelip durdurdular. İki kişi dikkatimi dağıtarak, bir kişi de hem gün boyu topladığım hasılatı, hem cep telefonumu alarak kayıplara karıştılar. Bunu fark etmem biraz geç oldu. Onun için karakola giderek suç duyurusunda bulundum. Umarım gereği yapılır. Bu şahıslar da yabancı uyrukluydu, Türk vatandaşı değildi. Gün boyu toplamış olduğum bir para meblağ vardı, saymamıştım ama ortalama 750-850 civarı bir paraydı. Telefonumun maliyeti çok büyük değildi ama içinde bulunan telefon numaralarım, rehberim ve uygulamalarım benim için büyük bir bedel. Telefonumun bedeli 2 bin TL bir bedel, ama bana 10 bin TL de verseniz vermezdim. Şahısların bir an önce yakalanmasını umuyorum, umarım bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayız” diye konuştu.

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