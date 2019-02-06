(Özel) Taksicinin pişkinliği bu kadarına da pes dedirtti

Şişli’de ‘trafik var’ diyerek aracındaki yolcuyu indiren taksici, parayı vermeden indikleri için müşterilere tepki gösterdi. Taksicinin tavrı "bu kadarına da pes" dedirtti.

İddiaya göre, Şişli’de bir taksi şoförü akşam saatlerinde aracına binen iki kişiyi yolda trafik olduğu gerekçesiyle araçtan indirdi. Seyir halinde giderken yol ayrımında duran taksi şoförü, akıcı olan trafiğin yoğun olduğunu iddia ederek yolcuları indirmek istedi. Araçtan inmek istemeyen yolcular ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından zorla taksiden indirilen yolcular taksi ücretini vermeyince sürücü ücreti isteyerek yolculara tepki gösterdi. Taksicinin bu tavrı bu kadarına da pes dedirtti.

“Arabadan attı bizi”

Araçtan indirilen yolculardan biri, “Trafik var diye indirdi bizi. Yola bakın işte görüyorsunuz. Bir de para vermeden indiniz diyor. Arabadan attı bizi” dedi.

Yolcular ile bir süre tartıştıktan sonra kameraya çekildiğini gören taksici olay yerinden ayrılırken, vatandaşlar ise başka taksi aramaya başladı.

