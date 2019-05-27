HABER

(Özel) Taksiciye pitbull ve bıçaklı gasp

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Taksici Murat Ayer, aracına binen iki şahıs tarafından dehşeti yaşadı.

Taksici Murat Ayer, aracına binen iki şahıs tarafından dehşeti yaşadı. Beyoğlu’ndan aracına aldığı bir şahıs, taksiciyi Çengelköy’ getirerek, yanında pitbull köpeği olan bir arkadaşını daha araca aldırdı. Ardından taksiciyi Ümraniye’de bir mezarlığa doğru getiren şahıslar, pitbull ve bıçak ile taksiciye saldırdı. Taksicinin 200 lirasını ve cep telefonu gasp eden şahıslardan birisi yakalanırken diğer kayıplara karıştı.
Olay geçtiğimiz gün Ümraniye’deki Hekimbaşı Mezarlığı yanında sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre Taksicilik yapan Murat Ayer, Beyoğlu Tarlbaşı’ndan bir yolcuyu aracına aldı. Adının E.K. olduğu öğrenilen şahıs taksiciye Üsküdar Çengelköy’e gitmesini söyledi. Ardından taksiyle Çengelköy’e gelen şahıs ‘para alıp geleceğim’ diyerek taksiden inip bir eve uğradı. Birkaç dakika sonra araca geri binen şahıs, taksiciye başka bir yere gitmesini söyleyerek yolu tarif etti. Daha sonra bir hurdacının önüne gelen taksiye, yanında pitbull cinsi köpek bulunan ve şahsın arkadaşı olan Sedat Ç. isimli şahıs da bindi. Şahıslar taksiciyi yönlendirerek bir mezarlığa getirdiler. Ardından ön koltukta oturan şahıs, taksicinin boğazına aniden bıçak dayadı. Arka koltukta oturan diğer şahıs ise taksiciyi ‘kımıldarsan köpeği üstüne salarım’ diyerek tehdit etti. Taksicinin 200 liraya yakın parası ile cep telefonunu gasp eden şahıslar olay yerinden kaçtılar. Taksici durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Araca sonradan binen köpekli şahıs, polis ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan taksici Murat Ayer, “Beyoğlu Tarlabaşı’ndan, emniyet amirliği önünden bir şahıs aldım arabaya. Karşıya Çengelköy’e geçeceğini söyledi. Çengelköy’e geçtik bir eve uğradı. Evden zannımca bıçak aldı ve geldi. Bir arkadaşının yanına uğradık. Arkadaşı ile beraber pitbull köpeğiyle arabama bindiler. Devan etmemi söylediler devam ettim. Bir mezarlığa götürdüler beni. Mezarlığın içinde Beyoğlu’ndan aldığım şahıs gırtlağıma bıçak dayadı. Şeker hastasıyım şekerim düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzerimdeki paraları istediler, cep telefonumu gasp ettiler. Diğer şahıs da pitbull köpeğini bana doğrultarak ‘kımıldarsan köpeği üstüne salarız’ dediler. Rengim soldu kendimi kaybettim o anda. Taksici esnafım bu sıcağın altında alın terimle para kazamaya çalışıyorum, oruçluyum, orucumu bozmak zorundan kaldım şekerim düştüğü için. 200 lira paramla beraber cep telefonum çalındı” diye konuştu.
Olayın devamını anlatan taksici Ayer, “Ben de yakındaki bir aileden yardım istedim. Polise haber verdim polis geldi. Şahısları ararken bir tanesini yakaladık. Karakola getirdik ama benim hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Normal bir şekilde aldığım şahıslar hırsız çıktı” dedi.
Polis diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Trump: "İran’da rejim değişikliği arayışında değiliz"Trump: "İran’da rejim değişikliği arayışında değiliz"
Bursa'da 41 FETÖ şüphelisi adliyedeBursa'da 41 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.