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  4. (Özel) Taksim Gezi Parkı’ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

(Özel) Taksim Gezi Parkı’ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

30.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Gezi Parkı’na bırakılan şüpheli sırt çantası, polis ekiplerini harekete geçirdi.

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Taksim Gezi Parkı’na bırakılan şüpheli sırt çantası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Park ve çevresine şerit çekilerek fünye ile patlatılan sırt çantasından kitap ve kıyafetler çıktı.

Olay, saat 17.30’da Beyoğlu’nda bulunan Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki bankalardan birine bırakılan şüpheli bir sırt çantası, vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Sırt çantasının bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekiplerine özel harekat ve bomba imha uzmanı da eşlik etti. Bomba imha uzmanı bankın üstündeki sırt çantasına fünye bağlayarak, kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan sırt çantasının içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi.

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