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(Özel) Taksim Meydanı’nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda drone uçuran Çinli turist, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Taksim Meydanı’nda drone uçuran Çinli turist, polis ekiplerini harekete geçirdi. Meydanda görevli polis ekiplerince müdahalede bulunulana turist, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde incelemesi yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Tur şirketi aracılığıyla İstanbul’a gezmeye gelen Çinli turist, Taksim Meydanı’nda insansız hava aracı (DRONE) uçurunca polis ekiplerini harekete geçirdi. Bir turistin meydandaki Atatürk anıtı çevresinde drone uçurduğunu fark eden özel harekat ve sivil polis ekipleri turiste müdahalede bulundu. Turiste uçurduğu drone’yi indirten polisler, görüntüleri silmesini istedi. Turiste meydanda drone uçurmanın yasak olduğunu söyleyen polis ekipleri, daha sonra Çinli turisti ifadesini almak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Burada incelemesi yapılan turist serbest bırakıldı.

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