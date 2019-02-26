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(ÖZEL) Taksim Meydanı’nda taksicilerin kavgası kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda müşteri almak için bekleyen iki taksici arasında çıkan tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.Taksim Meydanı’nda çıkan kavga iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Taksim Meydanı’nda müşteri almak için bekleyen iki taksici arasında çıkan tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.
Taksim Meydanı’nda çıkan kavga iddialara göre şöyle gerçekleşti. Müşteri bekleyen iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taksici kavga etmeye başladı. Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran taksicilerin karıştığı kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı. İkili arasındaki kavganın ilk kısmı Taksim Meydanı’nda görevli sivil trafik polislerinin araya girmesiyle son buldu. Polisler tarafından ayrılan kavganın bir süre sonra ara sokakta devam ettiği görüldü. Kavgayı bu kez vatandaşlar ayırarak öfkeli taksicileri birbirlerinden uzaklaştırdı.
Vatandaşların araya girdiği kavga taksicilerin birbirlerinden ayrılmasıyla son buldu.

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