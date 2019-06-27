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(Özel) Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Gezi Parkı’nda ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı.

(Özel) Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

Gezi Parkı’nda ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı. Yarım saat süren kedi kurtarma çalışması tüm müdahalelere rağmen sonuçsuz kaldı.
Olay, geçtiğimiz pazar Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Parkta yürüyen vatandaşlar, metrelerce yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan kediyi görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için merdivenle ağacın yanına yaklaştı. Uzun süre ağaçta kaldığı öğrenilen ve ürktüğü görülen kedi itfaiye erlerinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye erleri kediye yaklaşmaya çalışınca, kedi korktu ve ağacın bir dalından başka bir dalına atlayarak kendini korumaya çalıştı. Kedinin ağacın dalları arasında gezindiği o anlar parkta bulunan vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yaklaşık yarım saat süren kedi kurtarma çalışmasından, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, sonuç alınamadı. Bulunduğu yerden indirilemeyen kedi ağaçta gezmeye devam ederken itfaiye ekipleri ise olay yerinden ayrıldı.

(Özel) Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

(Özel) Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

(Özel) Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

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