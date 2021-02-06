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  4. (ÖZEL) Taksim’de alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı

(ÖZEL) Taksim’de alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı

06.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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(ÖZEL) Taksim’de alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı

Taksimde alkollü olduğu öğrenilen kadın polislere zor anlar yaşattı.

Taksimde alkollü olduğu öğrenilen kadın polislere zor anlar yaşattı. Israrla maske takmayan kadın uzun uğraşlar sonunda taksiye bindirilerek evine gönderildi.
Olay, dün saat 20.45 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan bir kadın yere oturarak çevreye laf atmaya başladı. Taşkınlık yapan kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Güven timlerine bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek kadını ikna etmeye çalıştı. Eşyalarını kaybettiğini ve gitmek istemediğini söyleyen kadın polis ekiplerine de hakaret etti. Ailesine ulaşan polis ekipleri kadının ev adresini öğrenerek taksiye bindirdi. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala kadın taksiyle eve gönderildi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

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