(Özel) Taksim’de Arap turistlerden şok eden görüntüler

Korona virüs vakalarının artması sebebiyle yeni tedbirlerin alındığı bu günlerde önlemleri hiçe sayan bir grup Arap turist, Taksim Meydanı’nda sosyal mesafeyi ve maskeyi hiçe sayarak dans etti.

Korona virüs vaka sayılarında son günlerde büyük artışlar görülüyor. Bu kapsamda ülke genelinde yeni önlemler alınırken, kimi vatandaşlar kurallara uymuyor. Önlemleri hiçe sayan bir grup Arap turist ise, Taksim Meydanı’nda sosyal mesafe ve maske kuralına aldırış etmeden çalgı aletleri eşliğinde dans etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerden bazılarının ise maskelerinin çenelerinin altında olduğu görüldü. Adeta korona virüsün bulaşmasına davetiye çıkaran görüntüler üzerine gençleri fark eden bölgede görevli sivil polis ekipleri, anında dans eden grubu uyararak dağıttı.

