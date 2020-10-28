(ÖZEL) Taksim’de çaycıların kavgası kamerada

Taksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çaycı kadınlar birbirine girdi. Olaya Taksim Meydanındaki görevli güven timleri müdahale ederken, ekipler kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti. Ekipler uzun uğraşlar sonrasında tarafları ayırırken, yaşanan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

